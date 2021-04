Schönau Klimaschonende Lehmherde bauen

Schönau. In New Delhi tragen die Menschen nicht nur wegen der Corona-Pandemie Atemschutzmasken. Die indische Hauptstadt war 2020 wie in den Jahren zuvor weltweit die Hauptstadt mit der höchsten Luftverschmutzung. Unter den 50 schmutzigsten Städten der Welt liegen 35 in Indien.

Laut der renommierten medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ starben 2019 in Indien 1,67 Millionen Menschen an Luftverschmutzung. Die Ursachen für den dauerhaften Smog liegen nicht nur im wachsenden Straßenverkehr und der rasanten Industrialisierung. Großflächige Vegetations- und Waldbrände führen zu gewaltigen Rauchentwicklungen auch in ländlichen Gebieten.