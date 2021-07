Schönau Klimaschutz gemeinsam anpacken

Die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder belief sich zum 31. Dezember 2020 auf 9052, die zum Jahresende insgesamt 409 414 Geschäftsanteile hielten – entsprechend einem Geschäftsguthaben von über 40 Millionen Euro. Damit wuchs die Genossenschaft im vergangenen Jahr um 807 Personen und 4418 Anteile. „Es freut uns ganz besonders, dass sich die wirtschaftlichen Kennzahlen parallel zu der Zahl unserer Genossenschaftsmitglieder und unseren Kundinnen und Kunden entwickeln“, sagt EWS-Vorstand Armin Komenda, „das bestätigt uns in unserem Konzept einer bürgergetragenen Energiewende. Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe sind keine Gegensätze, sondern befördern sich gegenseitig. Es geht darum, dass wir beim Klimaschutz gemeinsam anpacken.“

Die genossenschaftliche Struktur ermöglicht nicht nur eine finanzielle Beteiligung an den unternehmerischen Gewinnen. Sie fördert auch die Energiewende. Eine Studie von Energy Brainpool zu den Potenzialen von Photovoltaik-Kleinanlagen, die das Analysehaus im Auftrag der EWS durchgeführt und im Herbst 2020 präsentiert hat, bestätigt diese Einschätzung. Mehr noch: „Die Untersuchung zeigt unzweifelhaft, dass die Energiewende in Bürgerhand ein riesiges Ausbaupotenzial besitzt“, ist sich Komendas Vorstandskollege Sebastian Sladek sicher, „das gilt insbesondere für den in der Studie unter die Lupe genommenen Kleinanlagen-PV-Sektor, aber auch etwa für Windkraftwerke. Die Bürgerenergie ist existenziell für die Erreichung der Klimaziele.“

Die EWS setzen seit ihrer Gründung auf Bürgerengagement, Mitbestimmung und Dezentralisierung, um die gesellschaftlich-politische Umsetzung wie auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Klimaschutz und Energiewende zu verbessern. Ausdruck dieser Unternehmensphilosophie ist nicht zuletzt der „Sonnencent“, mit dem die Kunden einen wichtigen Teil zur Energiewende beitragen. Im Jahr 2020 konnten so mehr als 1,8 Millionen Euro an Kunden zur Förderung ihrer Investitionen in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie für Vereine und Initiativen zur Umsetzung ihre vielfältigen Klimaschutz-Projekte bereitgestellt werden.

Wie 2020 fand die Generalversammlung der EWS im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie ausschließlich elektronisch als „On-demand“-Veranstaltung über ein digitales Generalversammlungsportal im Internet statt. 496 der mehr als 9000 EWS-Mitglieder nahmen an der Versammlung teil, konnten in den ersten Tagen Fragen und Anträge stellen und bis zum Nachmittag des 2. Juli ihre Stimmen abgeben.

Nächste Versammlung in hybrider Form?

Die Attraktivität des digitalen Formats gepaart mit der Möglichkeit, auch viele der fernab von Schönau lebenden Mitglieder aktiv in die Abläufe der Genossenschaft einbeziehen zu können, bewog Vorstand und Aufsichtsrat zu einem Satzungsänderungsvorschlag, den die Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit beschloss: Künftig kann die Generalversammlung –­­ unabhängig von einer Pandemie oder sonstigen Ereignissen −­­ auch digital, virtuell oder hybrid stattfinden. „Wir wollen im nächsten Jahr unbedingt auch wieder eine Generalversammlung in Schönau ausrichten, denn der Austausch, die Diskussion und das soziale Miteinander sind die Erfolgsgaranten für unsere Genossenschaft“, betont Armin Komenda. Damit aber auch wieder Mitglieder aus weit entfernten Regionen teilnehmen könnten, strebe man 2022 eine hybride Generalversammlung an.