Schönau „König Fußball“ im Mittelpunkt

Schönau (hjh). Unter diesem Motto produzierte der SWR denn auch sein beliebtes „Stadt-Land-Quiz“ an dem Ort, an dem der aktuelle Bundestrainer aufwuchs und seine ersten Stollen als D-Jugendspieler durchwetzte: Im Schönauer Buchenbrandstadion, das nach der WM 2014 in „Jogi-Löw-Stadion“ umbenannt wurde.

Alles wird sich um „König Fußball“ drehen in dieser Quizrunde, in der Schönaus Gegner in Wörrstadt bei Mainz zuhause sind. Beide gehen in der Sendung des SWR, die passend zur Europameisterschaft am 19. Juni um 18.45 Uhr ausgestrahlt werden soll, auf Punktejagd.