Schönau Konkurrenzlos in den Wahlkampf

Peter Schelshorn, der bisherige Amtsinhaber, dessen erste Amtszeit 2012 begann und dessen vollständige Wahlunterlagen am 27. April auf dem Tisch des Hauptamtsleiters landeten, startet konkurrenzlos in einen Wahlkampf, der etwas gewöhnungsbedürftig sein dürfte. Darauf jedenfalls deuten Dokumente mit Pandemie-Richtlinien vom Landratsamt hin, die das Schönauer Rathaus während der Ausschreibungsdauer überfluteten. Nachdem Alexander Knobel mit seinem Ausschuss-Team die Rechtmäßigkeit der Bewerbung von Peter Schelshorn offiziell bescheinigt und dem Hauptamtsleiter für das Wahlprocedere „grünes Licht“ gegeben hatte, erläuterte Dietmar Krumm die weiter Vorgehensweise zur Vorbereitung der Wahl, die am 5. Juli 2020 stattfindet. „Wir werden intensiv für die Briefwahl werben“, kündigte er an. Die Unterlagen und Wahlscheine würden in den nächsten Tagen im Rathaus gedruckt. Und er gehe davon aus, dass die Dokumente in der nächstenWoche verschickt werden. Er glaube auch, dass die Schönauer gerne Briefwähler sein werden. Wer aber auf traditionelle Stimmabgabe pocht, wird nicht enttäuscht. In der Aula des Gymnasiums wird ein Wahllokal eingerichtet. Aber nur dort, schränkt Krumm ein, dem auch in dieser Richtung wegen der Pandemie-Auflagen die Hände gebunden sind.