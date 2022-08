Schönau (hjh). In der Bergkirche in Schönau wird in den kommenden Monaten einiges an Musikveranstaltungen geboten. Gospel-Freunde dürfen sich auf ein Konzert freuen, das der Gospelchor Schönau (Thun/Schweiz) am 24. September ab 20 Uhr in der Bergkirche geben wird. Die evangelische Kirchengemeinde lädt passend dazu am 25. September ab 10.15 Uhr zum Gottesdienst in der Bergkirche ein, den der Schweizer Gospelchor musikalisch umrahmt.