Schönau Kosten werden deutlich reduziert

Von diesem „Recht“ machte dagegen Michael Sladek (FW) keinen Gebrauch: „Ich war zwar im November dagegen. Aber ich habe damals verloren, wie das in einem demokratischen Umfeld passieren kann. Jetzt stimme ich zu, denn es gilt, die Maßnahme getreu dem Mehrheitsbeschluss umzusetzen.“ Und das taten schließlich auch alle anderen Räte, obwohl einige den beiden Vertretern des Planungsbüros, Christof Diemer und Anna Berger, nach deren Präsentation noch ein paar kleinere Änderungswünsche mit auf den Weg gaben und Julian Seckinger (CDU) nicht so recht einsehen mochte, warum die Luisenstraße nach dem Wunsch der Verkehrsbehörde und der Polizei als „unechte Einbahnstraße“ die Zufahrt über die Gentnerstraße künftig mit Ausnahme der Radfahrer verbietet. Peter Schelshorn betonte, es „leid“ zu sein, „darüber diskutieren zu müssen“. Und er erinnerte: „So wie es jetzt entschieden ist, wollte es der Gemeinderat, so will es das Landratsamt und so will es die Polizei.“