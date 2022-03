Schönau Künftig enger zusammenarbeiten

Oberes Wiesental. Dieser Schritt geschehe „aus Überzeugung“ und und man setze damit die bereits bestehenden gemeinsamen Aktivitäten der vergangenen Jahre in der Kinder- und Jugendarbeit, bei den gemeinsamen Sommer-Gottesdiensten im Grünen oder anderen gemeindeübergreifenden Projekten wie Chor-Workshops oder bei der Evangelienabschrift fort, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinden. Schon jetzt würden Pfarrerin Christine Würzberg und ihr Kollege Hellmuth Wolff auch die Gottesdienste so organisieren, dass sie derzeit jeden Sonntag in allen drei Gemeinden stattfinden können.

Nun hätten die Kirchengemeinden im oberen Wiesental die Felder der Zusammenarbeit genauer abgesteckt und schriftlich in einem Vertrag festgehalten, der auch von der Kirchenleitung in Karlsruhe befürwortet wird, heißt es weiter. Es gehe dabei um die Kinder- und Jugendarbeit und die Konfirmandenarbeit, die von Diakonin Rebekka Tetzlaff verantwortet wird. Weiter wurde die Absicht bekräftigt, die Zusammenarbeit überall da, wo es möglich ist, Schritt für Schritt auszubauen. In Planung sind beispielsweise ein gemeinsamer Gemeindebrief (von dem es bereits eine Probenummer gibt) und eine gemeinsame Homepage.