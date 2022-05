Schönau Künftig keine Corona-Zahlen mehr

Rat vergibt Aufträge für MTB-Gebäude

Weiter voran geht’s mit den Arbeiten am MTB-Gebäude, in dem Tourist-Info und Geschäftsstelle des Biosphärengebiets untergebracht werden sollen. Der Gemeinderat vergab am Montag Aufträge über 93 582 Euro an eine Zeller Firma, die das günstigere von zwei eingegangenen Angeboten für „Lüftungsinstallationsarbeiten“ abgegeben hatte. „Damit liegen wir auch hier unter dem Anschlag von 119 000 Euro“, betonte Bauamtsleiter Helmut Wunderle, der aber wie Peter Schelshorn keine passende Antwort auf Mechthild Münzers Frage parat hatte, wie man denn bei den Gesamtkosten mittlerweile liege. Der Bürgermeister musste die CDU-Rätin auf eine der kommenden Sitzungen vertrösten, denn „alles, was wir Ihnen dazu jetzt an dieser Stelle sagen könnten, wäre garantiert falsch.“

Während sich drei Anbieter die Ausschreibungsunterlagen für die Lüftung kommen ließen, sieht es im Bereich Blechner- und Dachdeckerarbeiten eher mau aus. Nach zwei Versuchen, darunter eine Einzelausschreibung der Gewerke, trudelten keine Angebote ein. Zu sehr scheinen mögliche Anbieter angesichts des Ukraine-Krieges Angst oder besser Respekt vor explodierenden Material-Kosten sowie Lieferengpässen zu haben oder wegen einer extrem guten Auftragslage auch an ihre Kapazitätsgrenzen zu stoßen.

Deshalb habe sich die Verwaltung nach Rücksprache mit dem Landratsamt und dessen Hinweis, dass sich die Verfahrensänderung nicht auf die Zusage von Fördermitteln auswirke, dazu entschlossen, Aufträge freihändig zu vergeben. Das biete erstens die Chance, regionale Unternehmen ins Verfahren einzubeziehen, erlaube zweitens aber auch eine wesentlich flexiblere Verhandlung über den Materialeinsatz sowie die Terminierung der Arbeiten, versicherte Helmut Wunderle im Gemeinderat. Dem stimmten die Ratsmitglieder dann auch einstimmig zu.