Schönau Künftig unter dem Dach des GVV

Oberes Wiesental (pele). In Sachen Flüchtlingsunterbringung wird der Gemeindeverwaltungsverband Schönau als Verbund für die einzelnen Gemeinden gegenüber dem Landratsamt fungieren. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss wurde in der Verbandsversammlung am Donnerstag einstimmig gefasst.

Hintergrund ist, dass viele kleinere Gemeinden Schwierigkeiten haben, Unterkünfte für die Anschlussunterbringung für die ihnen vom Kreis zugewiesenen Flüchtlinge zu finden. Insgesamt sind für alle Verbandsgemeinden aktuell 39 Flüchtlinge für die Anschlussunterbringung vorgesehen. Die Verwaltung wird nun einen entsprechenden Vereinbarungsentwurf ausarbeiten. Wie es in der Sitzung hieß, ist auch das Landratsamt mit dieser Regelung einverstanden. Ob allerdings die bisherigen Bescheide neu angepasst werden, stehe bis dato noch nicht fest.

Klar ist dagegen, dass die Kleiderkammer in Schönau künftig andersweitig untergebracht werden muss, wie Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn berichtete. Man habe hierfür allerdings bereits gute Angebote; eine Entscheidung stehe kurz bevor.

Ebenfalls aktuell ist die Suche nach neuen Büroräumen für die Flüchtlingsbetreuung, da das bisherige Gebäude im Brand nur noch bis Monatsende genutzt werden kann. Auch hier habe man ein gutes Angebot vorliegen.

Die Verbandsversammlung beschloss, die Zuständigkeit für die Räumlichkeiten/Büroausstattung der Sozialbetreuung und der Kleiderkammer auf den GVV zu übertragen.