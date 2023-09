Schönau Lauf zum Belchengipfel

Blick bis zu den Alpen

Die Strecke des Belchen-Berglaufs verläuft über 11,4 Kilometer vom Schönauer Rathaus bis hin zum Gipfel des imposanten Belchens, wobei 824 Höhenmeter gemeistert werden müssen. „Entlang der Route, die zu 80 Prozent durch freies, offenes Gelände mit idyllischen Weideflächen führt, genießen die Läufer traumhafte Ausblicke über den Schwarzwald bis hin zu den Alpen“, heißt es in der Ankündigung des TuS. Nach dem Lauf versammeln sich alle Teilnehmer gegen 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Schönau zur Siegerehrung. Ein kostenloser Rücktransport mit Gondel und Bus steht allen Läufern zur Verfügung, um bequem vom Belchen wieder ins Tal zu gelangen.

Der Belchen-Berglauf nimmt erneut seinen festen Platz in der renommierten Laufserie des Schwarzwald-Berglauf-Pokals ein, was das Ganze noch spannender und prestigeträchtiger macht. Wird der Streckenrekord von 48 Minuten und 45 Sekunden, aufgestellt von Felix Köhler im vergangenen Jahr, in diesem Jahr wieder gebrochen werden?