Schönau Leonie Maier gewinnt Vorlesewettbewerb

An der GMS qualifizierten sich im Lerngruppenentscheid Leonie Maier (6a) und Bennet Strohmeier (6b) für das schulinterne Finale des Vorlesewettbewerbs, welches kürzlich in der Vollversammlung am Standort Schönau stattfand, wie die Schule in einer Mitteilung informiert. In der ersten Runde lasen Leonie und Bennet aus einem selbstgewählten Buch drei Minuten lang gekonnt vor und informierten im Vorfeld souverän über ihr Buch und den Autor. Während Leonie aus dem Abenteuerroman „Die Insel ist zu klein für uns vier“, geschrieben von Gerry Greer und Bob Ruddick, vorlas, wählte Bennet den Comic-Roman „Gregs Tagebuch 16 – Volltreffer!“ von Jeff Kinney. In der zweiten Wettbewerbsrunde mussten beide einen unvorbereiteten Abschnitt aus dem Jugendroman „Die Fernsehgeisel“ von Andreas Schlüter vortragen und meisterten auch diese Aufgabe mit Bravour, schreibt die Schule.

Nach einer intensiven Beratung gab die Jury, bestehend aus drei Lehrkräften und der Vorjahressiegerin Katharina Oschwald, ihr Ergebnis ab und auch die Schülerversammlung konnte per Stimmzettel abstimmen. Nach der Auszählung aller Stimmen stand das Ergebnis dieses Kopf-an-Kopf-Rennens fest: Die Siegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs ist Leonie Maier.