Am Schönauer Gymnasium scheint dies sehr gut funktioniert zu haben. In den Klassenzimmern herrschte eine konzentrierte Atmosphäre, die Schüler zeigten sich sehr motiviert. Bewährt haben sich auch die kleinen Lerngruppen, die teilweise nur aus drei Schülern bestanden, was intensiven Austausch und Nachfragen erleichterte.

Auch für die Betreuer lohnte sich das Mitmachen. Für die Lehramtsstudierenden und Abiturienten mit Berufsperspektive „Lehrer“ waren die Lernbrücken eine gute Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln und sich in der Berufswahl zu bestätigen. Außerdem kehrten einige von ihnen so an ihre alte Schule zurück und lernten sie ein wenig aus der Lehrerperspektive kennen.

Die Lernbrücken waren ein Angebot, das für alle Beteiligten ein Erfolg war, so lautet das Fazit von Schulleiter Rudolf.