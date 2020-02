Im Schein der lodernden Flammen am Abend erinnerte die Oberzunftmeisterin mit einem lachenden und einem weinenden Auge an die kleine, aber dennoch feine und vor allem friedliche Fasnachtskampagne 2020 in der schönen Au. Angefangen vom Elften Elften mit Mottoverkündung über das traditionelle Narrenbaumstellen vor dem Rathaus über den gelungenen Zunftabend unter dem Motto „Im Wilden Westen“, den Kinderumzug an Fasnachtssamstag sowie dem bunten Rosenmontagsumzug erlebte Schönau eine beeindruckende und vielseitige Fasnacht. Auch gab es in diesem Jahr Visiten bei zahlreichen benachbarten und befreundeten Zünften. Ein Highlight war für die Oberzunftmeisterin ihre Teilnahme am närrischen Staatsempfang in Stuttgart.

Trotz des Abschiedsschmerzes am Dienstagabend machte Tröndle den Fasnächtlern Mut für die nächste Kampagne: „In 260 Tagen“, so kündigte sie an, „isch es wieder sowit.“