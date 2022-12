Schönau „Luzi hat was gegen Weihnachten“

Die Vorstellungen finden am Sonntag, 25. Dezember (erster Weihnachtsfeiertag), in Schönau und am Montag, 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag), in Zell statt. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Beide Aufführungen sind in den jeweiligen evangelischen Kirchen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.