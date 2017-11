Schönau „Man darf nicht nachtragend sein“

Utzenfeld (vw). Es war Liebe auf den ersten Blick. Daran erinnert sich Ernst Hirsmüller heute noch gerne zurück. Er und seine Frau Gerda feiern heute ihre Eiserne Hochzeit und blicken damit auf 65 Ehejahre zurück.

1949 beim Schauinslandrennen, in dem die Motorräder damals noch auf der kurvigen Strecke um die Wette rasten, lernten sich die beiden in den Zuschauerreihen kennen. Schon ein Jahr später war Verlobung. Dann war das Paar zwei Jahre verlobt: „Wir haben uns erst getestet“, scherzt der 88-jährige Ernst Hirsmüller heute. 1952 haben sie geheiratet. Er kommt aus Wehr, sie aus Utzenfeld, zuerst zog das Paar nach Wehr, wo er als Maurer arbeitete. Später nahm er eine Stelle bei der Bauaufsicht der Stadt Stuttgart an, wo das Paar von 1964 an seinen Lebensmittelpunkt hatte. Sie arbeitete dort als Verkäuferin. Das Paar bekam drei Kinder, drei Enkel und einen Urenkel, die noch heute alle im Stuttgarter Raum leben.

Doch das Ehepaar selbst zog es nach der Rente wieder zurück in die geliebte Heimat, und so übernahmen die beiden das Elternhaus von Gerda Hirsmüller in Utzenfeld. Dieses musste das Paar barrierefrei machen. Gerda Hirsmüller leidet an einer seltenen Erbkrankheit. In einem schleichenden Prozess wurde das Laufen für sie immer schwieriger, bis es schließlich gar nicht mehr ging. Eine Pflegekraft, die ebenfalls im Haus wohnt, betreut das Paar und kümmert sich um den Haushalt. Ohne sie hätten die beiden nicht im Eigenheim leben können, was ihnen aber sehr wichtig ist.

Ernst Hirsmüller hat immer gerne im eigenen Garten gearbeitet, noch heute sitzt das Paar an Sonnentagen gerne zusammen dort. Auch freuen sie sich über Besuch von Familie oder von den vielen Bekannten aus Utzenfeld. Amateurfunk und der Gesangverein Utzenfeld (in dem er Vorsitzender war) waren Ernst Hirsmüllers Hobby. Seine Frau beschäftigt sich mit Sticken.

Gemeinsame Wanderungen haben sie auch immer gerne unternommen. Außerdem hatte er eine Vogelzucht, auch diese Leidenschaft für die Tiere teilten die beiden.

Trotz der Krankheit gehen beide mit viel Humor durchs Leben und sind immer für einen Scherz zu haben. Neben dieser Lebensfreude hat Ernst Hirsmüller noch ein weiteres Rezept für eine lange Ehe: „Der Mann muss der Frau folgen und man darf in einer Ehe nicht nachtragend sein“.

Ihre Eiserne Hochzeit feiert das Paar heute im kleinen Familienkreis und freut sich, dass dann Kinder, Enkel und Urenkel wieder an ihrer Seite sind. Gleichzeitig feiert Gerda Hirsmüller heute ihren 88. Geburtstag.