Schönau. Mission erfolgreich beendet: Kürzlich erfolgte die Spendenübergabe (insgesamt 12 000 Euro) der für einen guten Zweck aufgeführten stets ausverkauften Shows der Schönauer Blues Brothers. Über eine Spende von 6000 Euro darf sich die Mensa des Gymnasiums Schönau freuen, je 2000 Euro gehen an die Kirchliche Sozialstation Oberes Wiesental sowie je an die Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes in Todtnau und in Schönau. Alle Akteure feierten den guten Ab-Schluss mit den „Spendenübernehmern“ beim Team von Pit Löw im Vereinsheim des FC Schönau.

Mehmet Ermis, Künstlerischer Leiter und Initiator der Schönauer Blues Brothers, blickte beim „Zieleinlauf“ mit seinem Team nochmals auf die umfangreichen Vorbereitungen zurück. Von Anfang an sei klar gewesen, dass alle Akteure allein für „Gotteslohn“ sowie Ruhm und Ehre tätig werden würden, betonte Ermis den alles andere als selbstverständlichen Benefizgedanken („Das ist eigentlich die tolle Geschichte hinter der Geschichte“). Demzufolge gab es auch Applaus der Akteure für sich selbst. Geglückt waren dann alle acht Aufführungen im Rahmen der 3. Wiesentäler Kulturwochen im Bürgersaal in Schönau.

Eine kleine Gruppe habe beschlossen, wer die Spenden erhält, so Ermis. Wichtig gewesen sei unter anderem, dass das Geld in der Region bleibt, allerdings nicht ausschließlich in Schönau.

Als Geschenk und als Andenken für alle Mitwirkenden gab es eine DVD der Premiere und eine CD.

Der „tv-verdächtig“ sensationelle und verkleidete Polizeimann/Commander Bernhard Steinebrunner überreichte an Gesamtleiter Mehmet Ermis ein gerahmtes Bild der Truppe von der Generalprobe und sprach für alle Mitwirkenden, die stolz darauf waren, dem Team anzugehören.