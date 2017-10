Schönau Motorradfahrer stürzt in die Tiefe

Wieden. Am Sonntag verunglückte auf der K 6341 zwischen Multen und Wiedener Eck ein Motorradfahrer. Der 58-Jährige befuhr kurz vor 14 Uhr mit seinem Motorrad die Straße bergwärts und kam in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Anschließend durchbrach er mit dem Krad einen Weidezaun und stürzte einen etwa sieben Meter tiefen Abhang hinunter, so die Polizei. Schließlich kam er neben einem Bach auf sumpfigem Untergrund zum Liegen. Der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Das schwer beschädigte Motorrad musste aufwändig geborgen und von einem Abschleppfahrzeug weggebracht werden.