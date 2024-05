Eine von der Bundeszentrale für politische Bildung als rechtsextrem eingeschätzte Kleinpartei mit „stark neonazistischem Profil“ hat am Sonntag in Schönau Schildchen mit einem staatsfeindlichen Zitat, das Albert Leo Schlageter zugeschrieben wird, verteilt und in Briefkästen geworfen. Die Stadt Schönau hat Anzeige erstattet. Dies bestätigt Polizeisprecher Thomas Batzel auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Polizei prüfe momentan, ob durch das Verbreiten des Zitats „strafrechtliche Normen tangiert“ sind – was jedoch „wohl nicht“ der Fall sei. Wie Batzel weiter berichtet, sei es bereits am 26. Mai im vergangen Jahr, dem 100. Todestag von Schlageter, zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.