Schönau: Neuer „Helfer“ für die Wehr

Die Stadt Schönau hat in ihrer Haushaltsplanung für die Jahre 2023/2024 die Beschaffung eines Gerätewagen-Transportes veranschlagt. Dieses Fahrzeug soll nicht nur für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schönau, sondern auch zur Unterstützung der umliegenden Gemeinden zum Einsatz kommen. Die Freiwillige Feuerwehr Schönau deckt so ein Einsatzgebiet von insgesamt rund 59 Quadratkilometer ab. Das Straßennetz beläuft sich auf insgesamt 50 Kilometer, und der höchste Punkt ist der Belchen mit 1414 Höhenmetern. Gerade in diesem ländlich geprägten Gebiet, in dem es zahlreiche Bauernhäuser , große Weideflächen und Wälgibt, ist neben einer ausreichenden Löschwasserversorgung auch eine schlagkräftige Feuerwehr besonders wichtig. Zur Sicherstellung eines wirksamen Brandschutzes war deshalb geplant, dass auf das neue Fahrzeug eine zusätzliche Tragkraftspritze kommt, welche dann im Ernstfall auch in den umliegenden Gemeinden zum Einsatz kommen soll.