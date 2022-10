Schönau Neues Regenüberlaufbecken für Schlechtnau

Eines der größten Projekte der Stadt

Dieser bedankte sich sehr, es sei der größte Zuwendungsbescheid, den er je erhalten habe. Diese Dimension sei sehr selten, der Bau des RÜB eines der größten Projekte der Stadt, so das Stadtoberhaupt. Die Kosten belaufen sich hier auf 3,19 Millionen Euro. Nach vielen Jahren Vorlaufzeit würde nun der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen, im ersten (2021) wurde der Bau eines Regenüberlaufs an der alten Kläranlage in Todtnauberg gefördert. Die Kosten für beide Baumaßnahmen zusammen betragen 4,86 Millionen Euro, der Zuschuss des Landes liegt bei insgesamt 3,2 Millionen Euro. Die Baumaßnahme an sich sei für die Bürger weniger interessant und sichtbar, doch der Aspekt des Wasserschutzes und für Fauna und Flora des Flusses Wiese umso mehr, betonte Ficht. Die Anlage, die dann ökologisch auf dem neuesten Stand sein wird, entlastet die Kanalisation, die sowohl Regen- als auch Schmutzwasser (Abwasser aus Haushalten und Gewerbebetrieben), sogenanntes Mischwasser, aufnimmt. Das bei Starkregen zuviel ankommende Mischwasser würde bislang ungereinigt in den Fluss Wiese geleitet, so Ficht. In Zukunft würde das Abwasser im neuen Regenüberlaufbecken zwischengespeichert und später zur Kläranlage weitergeleitet. Durch diese Zwischenspeicherung erfolge bereits eine mechanische Reinigung. Bauamtsleiter Klaus Merz erläuterte anhand von Bildern die neue Technik, die hochkomplex ist und jetzt eine „wasserwirtschaftlich optimale Lösung“ darstellt, wie Andreas Wießner betonte.