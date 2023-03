Schönau Noch keine Lösung für Zaun-Problem

Bürgerentscheid ohne Stadt

Schelshorn verlas einen Brief von Stadtrat Michael Sladek (Freie Wähler), der krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte. Dieser plädierte dafür, dass der Gemeinderat selbst einen Bürgerentscheid anstoße, um sein Gesicht zu wahren. Angesicht der zunehmenden Spaltung in der Bevölkerung sei es ein guter Schritt, den Bürgern die Entscheidung zu überlassen, so Sladek. Zudem schlug er vor, keine neuen Kosten zu produzieren, bevor das Bürgerbegehren der Bürgerinitiative (BI) abgeschlossen ist. Schelshorn bat daraufhin um eine sachliche Diskussion, in der es um den Schutz der Schüler gehen sollte und darum, städtebaulich nichts zu realisieren, mit dem gar keiner zufrieden ist.