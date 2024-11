Schönau: Poller für die Talstraße sollen schnell kommen

Katharina Hackner (Freie Wähler) hatte auf eine Mitwirkung der Schule gepocht und den Zusatz „in Teilbereichen auf Poller und Ketten verzichten zu können“ vorgeschlagen. Die CDU forderte, es müsse nun schnellstmöglich eine Umsetzung kommen. „Wir können nicht ein dreiviertel Jahr warten bis sie eine Idee ausgearbeitet haben“, sagte Fraktionsvorsitzender Alexander Knobel.

Einbahnstraße?

Diskutiert wurde auch über die Einführung einer Einbahnstraße, die dem Bürgerentscheid nicht entgegenstehen würde. Variante 2 sieht vor, die Einfahrt von der B 317 in die Talstraße zu untersagen, wobei aber oben und unten ausgefahren werden könnte („unechte Einbahnstraße“). Björn Büchele (SPD) sprach sich dagegen aus. Bürgermeister Peter Schelshorn wies darauf hin, dass viele Bürger es gut fänden, wenn die untere Talstraße komplett für den Verkehr gesperrt würde. Marika Prekur (Freie Wähler) deutete an, dass eine komplette Sperrung der Innenstadt „nicht schaden“ würde. Die Gastronomie habe Umsatz verloren, obwohl die untere Talstraße immer offen war. „Die Sparkasse hat den Ort nicht belebt“, sagte sie. Die Maßnahmen (Poller) im verkehrsberuhigten Bereich an der Gentnerstraße/Neustadtstraße hätten laut Gesetz ohnehin umgesetzt werden müssen, so Prekur weiter. Einig war man sich darin, dass die aktuelle Sperrung mit Scherengittern so schnell wie möglich durch optimiertere Absperrungen ersetzt werden sollen.