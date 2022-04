Schönau Praktiker geben gute Tipps und geballte Infos

Auch die Vertreter der Universitäten Freiburg und Basel, die Fachhochschule Furtwangen und die Duale Hochschule wurden an ihren Infotischen belagert und gaben geduldig Auskunft. Die beiden 16-jährigen Schülerinnen Jennifer und Edith hatten schon einige Vorträge besucht und sich über Architektur und Bankwesen informiert, waren aber auch an den Ständen von Polizei und Bundeswehr. Sie fanden das große Angebot an Informationsmöglichkeiten sehr gut, festlegen auf einen Weg nach dem Abitur könnten sie sich jedoch noch nicht, wie sie beide sagten.

Um einen ersten Einblick in die unterschiedlichsten Berufe und Sparten zu bekommen, bieten sehr viele Firmen Schnupperpraktika und „Bogy“-Praktika (Berufsorientierung an Gymnasien) an. Eine lange Liste mit Firmen und den dortigen Ansprechpartnern erhielten die Besucher gleich am Eingang. Im Flyer des Initiativkreises oberes Wiesental sind ebenfalls Schüler- und Orientierungspraktika und die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten der dort vertretenen Firmen aufgelistet, die auch das Studium an der Dualen Hochschule unterstützen.

Der Rotary Club Schopfheim bietet zusätzlich ganzjährig Betriebsbesichtigungen an, die als schulische Veranstaltungen gelten. (www.gym-schoenau.de, www.schopfheim-wiesental.rotary.de)