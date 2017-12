Schönau Quast hofft bei Wahl auf Überraschung

Schönenberg (vw). In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend ging es auch kurz um die anstehende Bürgermeisterwahl am 14. Januar. Für diese gibt es keinen Kandidaten (wir berichteten). „Auf den leeren Wahlzettel können die Bürger dann einen Namen draufschreiben. Wir werden dann schauen, ob die Person wählbar ist“, erklärte Bürgermeister Michael Quast, der nicht mehr zur Wahl antritt, das Prozedere. Sollte dann eine Person mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, kann diese das Amt übernehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, gäbe es einen zweiten Wahlgang. Für diese gibt es dann eine Drei-Tages-Frist, in der sich Kandidaten bewerben können, etwa jene, die im ersten Wahlgang bereits Stimmen erhielten, so Quast. Bei dieser „zweiten wilden Wahl“ gelte dann die einfache Mehrheit.

Schlimm wäre für Quast, wenn es auch für diese Wahl keinen Kandidaten gäbe oder der Gewählte das Amt aus guten Gründen nicht annehmen wolle. „Es wäre für Schönenberg nicht schön, wenn es so weit kommt. Das führt in meinen Augen zur Eingemeindung nach Schönau. Man kann niemanden zu einem Amt zwingen und schon gar nicht den Amtsinhaber, der schon 25 Jahre an diesem Tisch sitzt“, machte Quast nochmals deutlich, dass er das Amt nicht nochmals übernehmen werde. Er hoffe auf Überraschungen wie bei den wilden Wahlen in Tunau oder Wieden, wo es auch geklappt habe.

Des Weiteren wurde ein Bauvorhaben besprochen. Hierzu beschlossen die Räte einstimmig, die Erweiterung des Bebauungsplans Berghalde zu beantragen. Die Kosten hierfür werden vom Bauherrn übernommen. Außerdem führt die geplante Zufahrt über ein gemeindeeigenes Wiesenstück, auch hier stimmten die Räte einhellig zu, die Zufahrt zu erlauben. Hierzu wünschten sie sich jedoch einen guten Unterbau der Straße, damit keine Schäden durch Schneeräumer entstehen.

Quast informierte noch über die Exkursion der GVV-Vertreter zu den Gemeindehallen von Maulburg, Zell und Müllheim als Inspiration für den Bau der neuen Halle in Schönau. Nach Quasts Meinung macht die Halle in Maulburg einen besseren Eindruck als die in Zell. Die Maulburger Halle wurde vom gleichen Architekten geplant wie die neue Halle in Schönau.