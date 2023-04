Schönau Rabatt als „schöne Sonderleistung“

Alle Beschäftigten eines Betriebs, der Mitglied im Initiativkreis Oberes Wiesental (IOW) ist, bekommen diesen Rabatt. So hat es der Freibadausschuss einhellig entschieden. Und so wurde es dann auch eingeführt. In dem Ausschuss sitzen der Bürgermeister, die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen, Vertreter der Gemeinden, die sich an den Sanierungs- und den Betriebskosten beteiligt haben und beteiligen, Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Bauamt, Rechnungsamt, Kasse) und der Bademeister.

Eine Saisonkarte erhalten ausschließlich Einwohner aus den Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld, Wembach und der Stadt Schönau als Dank für ihr Engagement für die Sanierung und die Beteiligung an den Betriebskosten. In der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Sanierung und den Betrieb des Freibades Schönau“, auf die sich Gierth in seiner Kritik bezog, steht nicht ausdrücklich drin, dass die Einwohner dieser Orte Saisonkarten bekommen.