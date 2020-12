Schönau Radon: „Die Risiken bewusst machen“

Radon in Gebäuden gilt nach dem Rauchen als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Nach der Strahlenschutzverordnung müssen alle Gebiete ausgewiesen werden, in denen in mindestens jedem zehnten Gebäude eine Überschreitung des gesetzlichen Referenzwertes für Radon erwartet wird. Nach der ersten Ausweisung von Radonvorsorgegebieten werde man die Festlegung weiter überprüfen, heißt es in einem Papier des Umweltministeriums.

In der jüngsten Vergangenheit hatte das Ministerium die Kommunen um Unterstützung gebeten, etwa indem eigene Messungen in bestimmten Gebäuden vorgenommen werden sollten. Die Stadt Schönau beispielsweise hatte sich dem Thema bereits im Gymnasium gewidmet und 2019 dort ein Entlüftungsgerät eingebaut. Dieses Jahr wurde dann ein Messgerät angeschafft, „aber dann hat uns Corona ausgebremst“, so Bauamtsleiter Helmut Wunderle. Aufgrund des häufigeren Lüftens hätten sich keine verwertbaren Messdaten mehr gewinnen lassen.

Auch in Zell hat man sich schon mit dem Thema Radon beschäftigt, wie Hauptamtsleiter Karlheinz Keller mitteilt. Bisher habe man allerdings keine auffälligen Werte festgestellt. Dass Zell Vorsorgegebiet werden soll, hat Keller erst gestern einer Mail des Städtetags entnommen, in der für Januar auch Informationsveranstaltungen angekündigt wurden; erst danach könne man mehr sagen.