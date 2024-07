Schönau: Rechtspopulisten contra Klimakrise?

Spiegel-Bestseller-Autorin Annika Brockschmidt zählte in der Podiumsdiskussion am Samstagnachmittag die Strategien der Rechten auf. Die Mehrheit der Bevölkerung befürworte eine tolerante und progressive Politik, so die Journalistin. „Rechte versuchen, existierende Mehrheiten zu spalten“, sagte die 31-Jährige.

Philosoph und Autor Jan Skudlarek wies darauf hin, dass die Rechten Bedrohungslagen inszenierten und wahre Probleme wie die Klimakrise „wegerzählten“. Um sich gegen Fake News zu wappnen, müsse man sichere Informationsquellen kennen. Katja Diehl, „Stromrebellin 2023“, schilderte ihre Auseinandersetzungen mit Rechtsextremen. Die Mobilitätsaktivistin und Autorin sagte, sie sei genervt von der unter anderem von der FDP propagierten „Technologieoffenheit“. „Sie ist wichtig am Anfang der Entwicklung.“ Jetzt sei aber klar, dass Elektromobilität der richtige Weg sei.