Schönau: Reparatur der Kanalisation

In allen Ortsteilen außer Fröhnd soll das Netz ertüchtigt werden. Auf die öffentliche Ausschreibung hätten sich zwölf Firmen gemeldet, davon hätten zwei ein Angebot erstellt, erläuterte Christof Diemer (dwd Ingenieur GmbH) in der Sitzung. Der zweite Bieter habe ein deutlich höhere Angebotssumme (575 000 Euro) angegeben. Dieser Preis zeige, dass der zweite Bieter eigentlich kein Interesse an einem Zuschlag gehabt habe, so Diemer. Von der Walddorfhäslacher Firma wurden Referenzen und die Sanierungstechnik angefragt. Beides sei in Ordnung gewesen, sagte Diemer.

Der Auftragsvergabe war eine Untersuchung von 30 Kilometern Kanalnetz im Verbandsgebiet vorausgegangen. – Grundlage wiederum fürs Sanierungskonzept. Diesem folgend, sollen in diesem Jahr in geschlossener Bauweise Schäden der Zustandsklassen 1 und 2 behoben werden. Durch den Einbau von Schlauchlinern würden Kanalhaltungen renoviert und Einzelschadstellen mittels Roboterverfahren und Einsatz von Kurzlinern repariert. In Utzenfeld sollen zwei Kanalhaltungen mit Schlauchlinern eingebaut, in Wieden zwei Schmutzwasserhaltungen mit Schlauchlinern saniert werden. In 125 „Haltungen“ werden Einzelschadstellen in der Kanalisation repariert; eine Haltung ist die Strecke eines Abwasserkanals zwischen zwei Schächten. Die Arbeiten erfolgen mittels Robotertechnologie.