Schönau Rücklage bleibt auf hohem Niveau

Mechthild Münzer (CDU) monierte, dass sich „die Zahlen seit 2020 kontinuierlich verschlechtert“ haben und die Rücklagen dahin schmelzen würden. Dabei müsse das Ziel doch immer wieder „die schwarze Null“ sein. Münzer wertete den Umstand, dass die Stadt trotz klamm werdender Mittel die Steuern nicht erhöht habe, als „positives Signal“. Aber sie mahnte auch, das „Sparen“ nicht aus den Augen zu verlieren.

Bürgermeister Peter Schelshorn wollte das so nicht auf sich sitzen lassen. „Mir ist es ein Rätsel, woher sie die Zahlen haben“, wandte er sich an die Stadträtin. Während seiner Amtszeit im Schönauer Rathaus habe es in den bisherigen Haushaltsjahren noch nie ein negatives Ergebnis gegeben, betonte der Bürgermeister.

Alexander Knobel (CDU) schlug moderatere Töne an: „Es sind extrem schwere Zeiten, in denen wir leben.“ Die Stadt habe nach wie vor hohe Rücklagen, die es wohl erlauben werden, dass „wir auch 2022 mit einem blauen Auge davonkommen“. Der Gemeinderat sei immer mit Vernunft und Augenmaß an Planungen herangegangen und habe nie Geld ausgegeben, wenn es nicht nötig gewesen sei, betonte Knobel.