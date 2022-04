Schönau „Schönau ganz vorn“

Dass digitale Angebote Teil der Lösung für die Herausforderungen dieser Zeit sein können, sei in Schönau erkannt worden. Das zeigten die Informationstafeln im Rathaus, der Knotenpunkt des Breitbandnetzes und Überlegungen zur Einrichtung eines „Co-Working-Space“, so Hoffmann. Es handle sich um viele gute Ideen, die das Leben im oberen Wiesental attraktiv machten und für die es bisweilen in der Umsetzung einen kleinen Anschub brauche. Dafür will sich Jonas Hoffmann, Sprecher für Digitales Leben der SPD im Landtag, einsetzen: „Gute Ideen brauchen Unterstützung. Die will ich als Fürsprecher in Stuttgart – auch in der Opposition – gerne geben. Was Bürgermeister Schelshorn und die Menschen hier alles auf die Beine stellen, beeindruckt mich.“