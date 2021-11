Schönau Schönauer Projekt hat Strahlkraft

Von Peter Schwendele

Schönau. Die Sparkassenstiftung überreichte gestern für die Initiative an der Schönauer Schule einen Scheck über 900 Euro. Mit dabei war auch Barbara Geist, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, die federführend bei der Entwicklung des Konzepts tätig war und erläuterte, wie sinnvoll für viele Schüler, insbesondere mit Migrationshintergrund, die „Sprachbrücken“ nach den langen Monaten des Corona-Lockdowns sind. Vor allem die vier Monate zu Beginn dieses Jahres seien für viele Schüler, die sich, aus verschiedensten Gründen, ohnehin mit der deutschen Sprache (noch) schwertun, „knallhart“ gewesen. Der Sprachunterricht vor allem an den Grundschulen lebe vom Wechselspiel aus schriftlichen und mündlichen Bestandteilen, und letztere hätten in den von Corona geprägten Zeiten stark gelitten. Dies auch deshalb, weil Homeschooling in der Grundschule für viele Familien keine wirklich tragfähige Alternative gewesen sei. Und gerade der Einstieg ins Schulleben mit sechs Jahren sei eine sehr relevante Zeit für Kinder. „Da geht schnell viel verloren“, sagte Barbara Geist.