Bei der Premiere am Donnerstag, 16. Mai, 19.30 Uhr im Theaterhaus in Lörrach, ist die Klasse dann im Publikum dabei. Ob das Stück wiederum auch in Schönau aufgeführt werden kann, ist – aus Platzgründen – noch unklar.

Mehrere Themen abgedeckt

Auch Bürgermeister Peter Schelshorn und Zoulfia Schreiber vom Gymnasium freuen sich über die jahrelange Kooperation mit dem Theater.

Schreiber erinnert an immer wiederkehrende Präventionsprojekte an der Schule wie etwa „Zivilcourage“ in den Klassen acht bis zehn. Hierbei würden die Schüler lernen, sich für jemanden einzusetzen und Mut zu beweisen. Auch an das Projekt „Politik – mehr als Theater?!“ in der Klasse 10 erinnert die Pädagogin. „Damit zeigen wir, wie wichtig eine eigene Beteiligung der Schüler an Politik ist und machen Politik erlebbar“, sagt Schreiber. In den siebten Klassen biete man das Theaterprojekt „Alles auf Anfang“ an, mit dem die Schüler lernen würden, dem Gruppendruck zu widerstehen.