Schönau: Schüler sind nun bereit für die nächsten Schritte im Leben

Die Welt erobern

Schulleiterin Stefanie Waldvogel betonte in ihrer Rede die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung, die die Schüler während ihrer Zeit an der Gemeinschaftsschule erfahren haben und erinnerte die Absolventen an ihre Fähigkeit, Träume zu verwirklichen und Ziele zu erreichen, berichtet die Schule. „Ihr habt Wissen erlangt, Freundschaften geschlossen, Herausforderungen gemeistert und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ihr seid nun bereit, die nächsten Schritte in eurem Leben zu gehen und die Welt da draußen zu erobern“, so Waldvogel. Sie dankte den Ehrengästen Sabine Steinebrunner als Vertreterin des Schulträgers und Katharina Hackner als Vertreterin des IOW.

Die 22 Hauptschulabschluss- und 22 Realschulabschlusszeugnisse wurden von den Klassenleitungen an die Schüler übergeben, die sich gebührend von ihren stolzen Angehörigen feiern ließen.