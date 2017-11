Schönau Schuldiskussion und „Schättere“-Fahrt

Schönau (aq). Die jüngst stattgefundene Jahresexkursion des süddeutschen Ehemaligenkreises des Katholisch-Sozialen Instituts (KSI) der Erzdiözese Köln mit Sitz in Schönau führte in den äußersten Osten des Südweststaates, ins Härtsfeld. Dort erwartete die zahlreichen Teilnehmer aus dem Kreis des KSI und dem oberen Wiesental sowie dem Breisgau ein Potpourri von gesellschaftspolitischen, religiösen, kunstgeschichtlichen aber auch bahnhistorischen Themen, die der Leiter der Gruppe, Heiner A. Baur, in der Benediktinerabtei des Hl. Ulrich und Afra präsentierte.

Baur, der als ehemaliger DJK-Fußballer, Leichtathlet und „politisch Schwarz/Roter“ noch Netzwerke in der alten Wirkungsstätte unterhält, profitierte von vielen Interna, auf die er bei diesem überregionalen Treffen zurückgreifen konnte. Vor der Besichtigung der prächtigen Barockkirche auf dem Neresheimer Ulrichsberg, Anziehungspunkt für viele Wallfahrern und Touristen, skizzierte er die kulturelle und soziale Bedeutung der 1106 gegründeten Benediktinerabtei für die Menschen zwischen Heidenheim (Brenz), Nördlingen und dem schwäbisch-bayerischen Dillingen (Donau). Das im Jahr 1802 als Folge des Reichsdeputationshauptschlusses aufgelöste Kloster, entstand am Ende des Ersten Weltkrieges in alter Pracht. Vertriebene Mönche aus dem Prager Emaus-Kloster setzten spirituelle und pädagogische Akzente, streifte Baur den Neubeginn benediktinischen Wirkens im östlichen Schwaben.

Im Rahmen der Veranstaltung gab es auch einen Überblick über die Veränderungen in der baden-württembergischen Schullandschaft. Mit 36 700 gegenüber 36 100 Schülern im Vorjahr ist das Gymnasium die Volksschule des Landes, stellte der Referent beim Jahresthema des Arbeitskreises die Entwicklung der Schullandschaft im Ländle vor. Mit einem Anteil von 35 Prozent und einer kleinen Steigerung folgen die Realschulen. Die noch verbliebenen Haupt-/Werkrealschulen weisen im neuen Schuljahr 5140 Schüler auf, die Gemeinschaftsschulen sind von 16,1 Prozent auf 14,8 Prozent gesunken. Die „Realschule ist auch nicht mehr das, was sie einmal war“, kritisierte ein im Ausbildungssektor beschäftigter Teilnehmer die Entwicklung im Schulsystem. Nicht weniger kritisch setzte sich die Runde mit den Ergebnissen der Untersuchung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) auseinander, nachdem das einstige Vorzeigeland Baden- Württemberg dramatisch in den Keller gestürzt war. Das Nachbarland Bayern behauptete dagegen auch beim Bildungsstandard von Viertklässlern seinen Spitzenplatz.

Das Credo der Ehemaligen des Katholisch-Sozialen Instituts aus den süddeutschen Diözesen, die Umsetzung der längst überfälligen Gleichwertigkeit von dualer Ausbildung und Studium, beendete die hitzige Diskussion über „die schulische Reforminflation mit den umstrittenen pädagogischen Konzepten“.

Interessant war in diesem Zusammenhang, dass die seit Jahren zu beobachtende Tendenz eines großen Interesses an Schulplätzen in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen der katholischen Schulträgerschaften in den Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart auch dieses Jahr zu verzeichnen war. Nicht alle Bewerber konnten berücksichtigt werden, verwies der nach wie vor in Sachen Schule/Ausbildung aktive ehemalige Zeller Realschullehrer Heiner Baur auf die Schulstatistik.

Eine Fahrt mit der Kleinbahn, der Härtsfeldbahn, im Volksmund auch „Schättere“ genannt, und eine Rundfahrt mit Oldtimer-Bussen durch das reizvolle Egautal bildeten den Schlusspunkt der Begegnung auf dem Härtsfeld. Das Bähnle, das 1901 den Betrieb aufnahm, verband das württembergische Aalen mit dem schwäbischen Dillingen an der Donau.

Wie dem heimischen Todtnauerli erging es auch dem „Prototyp der Schwäbischen Eisenbahn“. 1972 fiel sie den Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer und in kurzer Zeit wurden die Gleisanlagen „abgebaut“. Der 1985 ins Leben gerufene Verein „Härtsfeld-Museumsbahn“ reaktivierte ein Teilstück dieser Lokalbahn. Die engagierten Mitglieder unterhalten auf dem Gelände der ehemaligen Neresheimer Zentralstation eine Gleisanlage mit einer beachtlichen Fahrzeugsammlung. Im Neresheimer Härtsfeld-Museum und im benachbarten Dischingen Landkreis Heidenheim (Brenz) konnte die Gruppe aus Südbaden in den Werdegang der „Schättere“ eintauchen.