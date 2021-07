Schönau Schwarzwaldweite Aufräumaktion

Die Teilnahme läuft wie folgt: Bis spätestens Donnerstag, 15. Juli, muss man sich in den Tourist-Informationen Schönau oder Wieden anmelden und den Mitarbeitern vor Ort mitteilen, mit wie viel anderen Personen man an welchem Tag losziehen will. Natürlich kann man auch an mehreren Tagen mitmachen. Sodann muss man festlegen, auf welcher Strecke in der Schwarzwaldregion Belchen man Müll sammeln will. Inspirieren lassen kann man sich auf dem Tourenplaner der Schwarzwaldregion Belchen. Wenige Tage nach der Anmeldung kann man in der Tourist-Information Schönau oder Wieden ein kostenfreies Cleanup-Kit (Müllbeutel und Zange) abholen. Das Kit darf man danach behalten. „Ziehen Sie los, räumen Sie auf und genießen Sie dabei die Natur, den Spaß in der Gruppe und das tolle Gefühl, gemeinsam etwas zu bewegen“, regt die Pressemitteilung an. Angemeldete Teams sollten dann den gesammelten Müll von Montag, 19. bis Freitag, 23. Juli sowie am Montag, 26. Juli zwischen 15 und 17 Uhr in der Tourist-Information Schönau abgeben.