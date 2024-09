„ Der Sponsorenlauf war für unsere Vereine ein voller Erfolg“, zeigt sich FC-Vorsitzende Jasmin Markanic am Tag nach dem großen Sportevent im Stadion gegenüber unserer Zeitung hochzufrieden. Der FC hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit dem TuS Schönau Geld durch unterschiedliche Aktionen Geld für die Sanierung des Stadions zusammen zubekommen. 80 000 Euro davon will der FC beisteuern, 20 000 Euro der TuS. Die Aktion am Samstag war da ein wichtiger Schritt.