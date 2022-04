Die Agenda-Gruppe „Aktiv für Schönau” dankt allen, die dem Spendenaufruf für den Tafelladen in Schönau so zahlreich gefolgt sind. Die Lebensmittel-Spendenaktion auf dem Wochenmarkt in Schönau war ein voller Erfolg. Die Gruppe „Aktiv für Schönau” war mit einem Stand vertreten, an dem die freiwilligen Aktiven in fünf Stunden zahlreiche Lebensmittelspenden für den Tafelladen entgegen nehmen konnten. Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung war überwältigend. So konnte man doch einen Beitrag zur Versorgung leisten. Foto: zVg