Schönau Spontane Spende überreicht

Schönau. Die Ortsgruppe Schönau des Schwarzwaldvereins besuchte am Wochenende auf Einladung von Bürgermeister Gérard Pelleteret und des Gemeinderates die Partnerstadt Villersexel.

Bei der Jumelagefeier 2014 war der erste Kontakt geknüpft worden. Auf Einladung des Schwarzwaldvereins besuchte der Gemeinderat von Villersexel 2016 Schönau und verbrachte ein Wochenende auf der Dießlin-Hütte. Beim jetzigen Gegenbesuch lernten einige Mitglieder erstmals ­Villersexel kennen. Nach dem Empfang auf dem Rathaus wurde die Unterkunft im Gästehaus des Campingplatzes bezogen. Am Samstagnachmittag führte eine zweistündige Wanderung – teilweise im Regen – nach Marast mit der Besichtigung der um 1120 erbauten Kirche, die heute für Konzerte und Ausstellungen verwendet wird. Anschließend wurde das museale Atelier des Malers Mathieu – in dem die Künstlerin Renate Schmidt schon ihre Bilder ausgestellt hat – besucht.

Der Abend wurde zusammen mit dem Gemeinderat in gemütlicher Atmosphäre verbracht. Es wurden die Grüße und das Gastgeschenk von Bürgermeister Schelshorn übergeben. Mit Geschenkkörben, Bildern und einem Fotoalbum bedankten sich Joachim Kunz und Horst Ortlieb bei Gérard Pelleteret, Joselyne Ferraris und Catherine Vincent für die Einladung.

Am Sonntagvormittag erfolgte ein Rundgang in der Gemeinde mit Besichtigung des Kindergartens und der Schule. In Frankreich besuchen die Kinder ab drei Monaten die Krippe, und ab drei Jahre lernen die Kinder im Kindergarten schon lesen und schreiben. Die Gebäude sind neu renoviert und erweitert worden und haben großen Eindruck bei den Mitgliedern des Schwarzwaldvereins hinterlassen. Deshalb wurde spontan eine Spende von 150 Euro gesammelt und beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen an Gérard Pelleteret übergeben.

Für das Jahr 2018 wurde die Gemeinde Villersexel erneut auf die Dießlin-Hütte eingeladen. Auf der Heimfahrt wurde die 1955 erbaute futuristische Kirche Notre-Dame du Haut in Ronchamp, die als Weltkulturerbe anerkannt ist, besichtigt.