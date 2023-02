Schönau Steht jetzt ein „Gränzzaun“ in Schönau?

„Willkommen in The Länd“ – mit dieser Kampagne macht Baden-Württemberg seit Oktober 2021 auf sich aufmerksam. Nun haben auch eine Handvoll Schönauer Gymnasiasten eine Kampagne gestartet – angelehnt an „The Länd“. Mit „The Gränzzaun“ sorgen sie nun im sozialen Netzwerk Instagram für viele „Follower“ und vor allem dafür, dass ihr neuer Bauzaun auf dem Schulhof satirisch mal so richtig aufs Korn genommen wird. Aber eigentlich ist es nicht der Zaun selbst, sondern die Argumente der Gemeinderäte, die gegen die Sperrung der Talstraße stimmten, über die sich hier lustig gemacht wird.