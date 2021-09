Schönau Steil bergauf beim Belchenlauf

Angesichts widriger Umstände und zahlreicher Auflagen – am Ende durfte es beispielsweise nicht mal eine Siegerehrung geben – dürfe sein Verein die Veranstaltung als Erfolg verbuchen, betonte Hauger.

Das Orga-Team wurde denn auch von allen, und insbesondere von den Sportlern, hochgelobt für den Einsatz und die hervorragende Arbeit im Vorfeld sowie am Tag der Veranstaltung selbst.

Der TuS-Vorsitzende bedauerte in seinen Grußworten vor dem Start, dass es in diesem Jahr keine Abschlussfest in der neuen Schönauer Halle geben dürfe und dass auch die erfrischende Dusche nach der Anstrengung flach fallen müsse.

Die Freunde des Laufs, die das zumindest sichtbar nicht sonderlich zu belasten schien, ließen sich aufs nächste Jahr vertrösten. 2022 nämlich, so hofft Tobias Hauger, soll der beliebte und in den Vorjahren so stark frequentierte Lauf wieder unter regulären Bedingungen stattfinden.