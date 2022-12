Schönau Sternsinger bringen den Segen in die Häuser

In Todtnau-Stadt sind 2023 keine Sternsinger unterwegs. Die Pfarrgemeinde informiert, dass keine Verantwortlichen gefunden wurden und keine Kinder dazu bereit waren. Anders sieht es in den Ortsteilen aus. So werden die Sternsinger in Geschwend und Präg am Donnerstag, 5. Januar, um 18.30 Uhr ausgesendet und am Freitag, 6. Januar, den ganzen Tag unterwegs sein. Auch in Brandenberg ist eine Gruppe Sternsinger unterwegs, und zwar am Donnerstag, 5. Januar, sowie am Sonntag, 8. Januar. In Todtnauberg werden die Sternsinger zwischen dem 2. und 5. Januar den Segen an die Häuser schreiben.