Schönau Streitbar und mit Augenzwinkern

So meinte Konrektorin Franziska Poprawa, das Auftreten der Schulleiterin sei von „Stressresistenz und Tatendrang“ geprägt gewesen. Mit ihrer Devise „Nicht lang rumdenken, sondern machen“ habe sie das Kollegium oft mitgerissen. Dank der Ideen von Spiegelhalder-Rinderle habe die Buchenbrandschule etwa den Status der Naturparkschule erreicht. Insgesamt habe die scheidende Rektorin in ihrer gut 15-jährigen Tätigkeit in Schönau „Meilensteine gesetzt“.

Regina Höfler vom Staatlichen Schulamt in Lörrach verwies darauf, dass Susanne Spiegelhalder-Rinderle in ihren 21 Jahren als Schulleiterin viele Veränderungen erlebte, diesen aber immer auch ein eigenes Profil verliehen habe. Mit „klaren Visionen“ habe sie an der Buchenbrandschule einen besonderen Lern- und Lebensort geschaffen. So sei die Schule beispielsweise bei der Digitalisierung „vorbildlich“ aufgestellt. „Für ihre Ziele haben Sie so manches Gefecht ausgetragen“, sagte die stellvertretende Leiterin des Schulamts zu der scheidenden Rektorin. Der Verantwortung, die ihre Position mit sich gebracht habe, sei sich Spiegelhalder-Rinderle immer sehr bewusst gewesen, sagte Höfler und verwies besonders auf deren Bereitschaft, in personell schwierigen Zeiten zusätzlich die Leitung der Grundschule in Aitern mit zu übernehmen. „Sie haben ihre Aufgaben mit viel Geschick und großem Können gemeistert, immer lebendig und streitbar, und gerne auch mit einem kleinen Zwinkern im Auge“, lobte Höfler.

„Wir verlieren eine streitbare Person“, meinte auch Schönaus Bürgermeister und GVV-Vorsitzender Peter Schelshorn. Susanne Spiegelhalder-Rinderle habe „immer gekämpft in der Sache, immer für die Schüler“, meinte der Rathauschef, betonte aber gleichzeitig, dass der Austausch „stets wunderbar funktioniert hat“.

Den außergewöhnlichen Einsatz der Rektorin für die Schüler hob auch Elternbeiratsvorsitzende Dolly Faßbender hervor. Sie bedankte sich für den Einsatz von Spiegelhalder-Rinderle, gerade auch in schwierigen Zeiten, speziell in der belastenden Coronaphase.

Dann war es an Susanne Spiegelhalder-Rinderle selbst, sich zu verabschieden. Mit einer kurzen Jonglage mit farbigen Tüchern gab sie eine visuelle Arbeitsplatzbeschreibung von Schulleitern: Die Tage seien vielfältig, bunt, alles gehe durcheinander, es gebe Ups und Downs. In dieser Gesamtsituation sei es ihr stets wichtig gewesen, das Miteinander zu pflegen. Ihr Anspruch sei immer gewesen, Impulse von außen aufzunehmen, aber auch, ihre eigenen Ideen einzubringen. Besonders die Ausrichtung als Naturparkschule, die sie als „ungeheure Bereicherung“ empfinde, sei ihr am Herzen gelegen, denn „es ist einfach toll, mit den Kindern unterwegs zu sein“. Dass dies zuletzt nicht mehr so einfach möglich war, habe das Schulleben beeinträchtigt. Zur Coronasituation meinte die Rektorin: „Zur Schule gehören Kinder. Es war schlimm, als sie weg waren.“

Susanne Spiegelhalder-Rinderle erinnerte auch daran, dass ihre Anfangszeit in Schönau nicht einfach war. Damals sei sie auf ein gespaltenes Kollegium getroffen und es habe viel Energie gekostet, diverse Hürden zu überwinden. Ganz anders dagegen sei die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Lehrerkollegium, für das die scheidende Schulleiterin voll des Lobes war. Die vorherrschende offene und freundliche Art des Umgangs sei ein „Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz“, meinte Spiegelhalder-Rinderle und bedankte sich bei allen, die dem Schulleben eine positive Note geben und ihr selbst in den vergangenen 15 Jahren Hilfe und Stütze waren.

Vom Lehrerkollegium abschließend besungen und reich mit Abschiedsgeschenken ausgestattet, konnte die Rektorin dann gut gelaunt zu einem Umtrunk überleiten und schon einmal entspannt vorausblicken auf die nahende Ruhestandsphase, die sie mit ihrer Familie genießen will.