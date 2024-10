Schönau Talstraße ist weiter Thema

Im Schönauer Gemeinderat ging es erneut um das weitere Vorgehen bezüglich der Sperrung der unteren Talstraße. Dieser Tagesordnungspunkt sollte bereits in der Sitzung am 9. September behandelt werden, wurde dann aber auf Wunsch der Fraktionen abgesetzt. In ihren Sitzungen am 24. September haben die Fraktionen über das Thema gesprochen und es tauchte eine neue Frage auf.