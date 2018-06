Schönau Tanzende Tiere und viele Musikbeiträge

Oberes Wiesental (vw). Kleine Tänzer und Musiker ganz groß - beim Musikschultag zum 40-jährigen Bestehen der Musikschule Oberes Wiesental in der Aula der Buchenbrandschule wurde am Samstag ein kunterbuntes Programm geboten. Balletttänzer waren zu sehen und Musik aus allen Stilrichtungen war anschließend beim Instrumentalkonzert zu hören.

Dieses Mal die Aula der Buchenbrandschule als Ort zu wählen, war eine gute Entscheidung. Denn die vielen Besucher hätten bei weitem nicht in die Aula der Musikschule gepasst. Eltern, Familien und Freunde schauten gespannt zu und konnten begeistert sein, was die Kinder alles zeigten und in der Musikschule gelernt hatten.

Musikschulleiterin Sigrid Asal freute sich über den großen Besucherandrang und begrüßte die Zuschauer und auch die kleinen Tänzer, die bereits zappelnd neben der Bühne auf ihren ersten Auftritt warteten. Denn zuerst war die Ballettgruppe von Aurelia Poloczek an der Reihe. Die kleinsten Ballettschüler tanzten mit Bällen und Reifen, zeigten spielerisch ihr Können.

Die größeren Tänzerinnen hatten schon anspruchsvollere Choreographien einstudiert mit einigen typischen Figuren aus dem Ballett. Aber auch schnell, modern und rockig wurde es – ganz genrefremd – etwa beim Tanz mit Stühlen. Kleine Mäuschen, Häschen und Katzen eroberten nacheinander die Bühne und mit ihrem süßen Tanz auch die Herzen der Zuschauer. Tanzende Clowns und noch vieles mehr boten die kleinen und größeren Tänzer in ihrem über einstündigen Programm.

Dann folgte das Instrumentalkonzert, in dem die Schüler ihr musikalisches Können präsentierten. Das Gitarrenensemble eröffnete den Konzertreigen, zu hören waren außerdem Duette und Solisten an Cello, Klavier, Blockflöte, Querflöte, Keyboard, Saxophon, Trompete, Tenorhorn, Klarinette und Violine. Nach der Pause stand das Trompetenensemble auf der Bühne. Auch eine Mischung der Instrumente ließ man zu, etwa bei einem Quartett mit drei Gitarren und einem Keyboard.

Nicht nur die verschiedenen Instrumente, auch die Musikauswahl sorgte für Abwechslung bei diesem Konzert, so waren moderne Stücke ebenso zu hören wie Märsche, Traditionelles, Tango, Sonaten und Musik aus aktuellen Filmen.

Zum Abschluss des Konzerts war das Streichorchester unter der Leistung von Iliana Schierer zu hören. Die 13 Musiker, die von Geigenvirtuose Tobias Schlageter begleitet wurden, begeisterten mit der „Ballade pur Adeline“ und der Filmmusik zu „Game of Thrones“.

Alles in allem war es wieder einmal ein gelungener Musikschultag, der auch zum Jubiläum bewies, dass hier jede Menge gelernt wird und die Kinder Spaß an der Sache haben. Für das leibliche Wohl sorgte der Förderverein der Musikschule Oberes Wiesental.