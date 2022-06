Das musikalische Programm am zweiten Festtag bestritten der Musikverein Wettelbrunn zum Frühschoppenkonzert und der Musikverein Märkt am Nachmittag. Die Verlosung der Tombola und gemütliches Beisammensein beendeten am frühen Sonntagabend den tollen Wiedereinstieg der Stadtmusik in eine geschätzte Festtradition. „Wir waren nahezu ausverkauft. Vor allem unser Speisenangebot war ein echter Renner“, freute sich die Chef-Stadtmusikerin. Sie betonte auch, dass der Erfolg des Straßenfestes nicht nur in Sachen Motivation für die Zukunft gut tue, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Denn nach zwei Jahren ohne Veranstaltungen sei die Kassenlage zwar noch in Ordnung, aber durchaus ausbaubar, so Diana Abbate. Entsprechend dankte sie nicht nur den rund 80 Helfern aus der Stadtmusik-Aktiv- und Passivmannschaft, sondern auch den vielen Schönauern und Gästen von auswärts für ihr Kommen.