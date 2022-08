Schönau Tauziehfreunde sind Meister

Bei hochsommerlichen Temperaturen begannen die Mannschaften mit ihren Zügen. Böllens Tauziehmannschaft in der 680-kg-Gewichtsklasse ließ an diesem Tag nichts anbrennen, gewann alle Züge am Kampftag und konnte sich am Schluss die Krone des Deutschen Meisters in ihrer Klasse aufsetzen. Diese Klasse wurde als Ersatz für die Bundesliga als Deutsche-Tauzieh-Liga vom Deutschen Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband (DRTV) angesetzt. Man sah sehr kraftvolle Züge der einzelnen Mannschaften, die unter den Augen des Kampfrichter-Gespanns Uwe Welsch, Pia Asal und Markus Weis durchgeführt wurden. Die Tauziehfreunde Böllen waren mit einer Mannschaft in der 680-kg-, der U23-480-kg- und der offenen 600-kg-Klasse vertreten. Am Nachmittag fanden dann die Züge der offenen 600-kg-Klasse statt.

In der 680-kg-Klasse erzogen sich die starken Männer der Tauziehfreunde Böllen den Deutschen Meistertitel mit 80 Punkten vor Allgäu Power Zell mit 55 Punkten. Die zweite Mannschaft aus dem Oberen Wiesental, der Tauziehclub Wieden, belegte Platz fünf mit 25 Punkten. In der 480-kg-U23 erzog sich Böllen Platz vier unter fünf Mannschaften und in der offenen 600-kg-Klasse Platz zwei unter vier Mannschaften.