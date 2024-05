Gemeinsam mit drei weiteren jugendlichen Helfern wurden insgesamt 19 Kinder der Mannschaften U9 bis U12 intensiv trainiert. Nach dem spielerischen Aufwärmen ging es aufgeteilt nach Altersgruppen auf die Plätze. Am Vormittag stand Vorhand- und Rückhandtraining gepaart mit Spieltraining auf dem Programm, am Nachmittag ging es mit Volley und Aufschlag weiter. Den Abschluss bildete ein Schleifchen-Doppel-Turnier, bei dem in unterschiedlichen Paarungen gespielt wurde.

Die Siegerehrung durfte natürlich auch nicht fehlen. Alle Kinder durften tief in die Siegerschüssel greifen und sich je nach Anzahl der gewonnenen Schleifchen eine oder mehrere süße Überraschungen nehmen.