Auch Wolfgang Lais, ein weiteres Gründungsmitglied, nahm an der Jubiläumsfeier teil und wurde von Stefan Ganzmann für seine 50-jährige – mittlerweile passive – Mitgliedschaft geehrt. Bürgermeister Peter Schelshorn ließ es sich nicht nehmen, dem TC Schönau zu gratulieren. In seiner kurzen Rede lobte er den Verein als wichtigen sozialen und sportlichen Treffpunkt in der Stadt und betonte vor allem die Wichtigkeit einer erfolgreichen Jugendarbeit.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren die offiziellen Ehrungen: Christian Veerhoff vom Badischen Tennisverband (BTV) zeichnete Stefan Ganzmann, der sich seit 25 Jahren als Vorsitzender des Tennisclubs engagiert, mit der Silbernen BTV-Ehrennadel aus.