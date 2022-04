Schönau Tipps und eine Gesangseinlage

Am 2. Juni wird es an der Montfort-Realschule in Zell und am 23. Juni an der GMS Oberes Wiesental am Standort Todtnau einen intensiven Austausch zum Thema Pubertät geben: „Hilfe, ich erkenne mein Kind nicht wieder“. Als Referentin für diese Veranstaltungen ist Gabriele Bittner vorgesehen. Es wird um Anmeldung gebten per E-Mail an: peter.simon@caritas.lörrrach, da die Teilnehmeranzahl für beide Abende begrenzt ist.