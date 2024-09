Schönau/Todtnau: Jugendliche brauchen Betreuung

Nur wenige Bewerbungen

„Gegenwärtig ist es schwierig, neue Fachkräfte zu finden“, erklärt Johann Christoph Hermann, Fachbereichsleiter Jugendsozialarbeit beim Caritasverband des Landkreises Lörrach, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Dies begründet sich damit, dass wir in einer Zeit des Fachkräftemangels leben. Die Nähe zur Schweiz stellt eine Herausforderung dar.“

Für die Stelle habe es zwar einen aussichtsreichen Kandidaten gegeben, der aber wieder abgesagt habe. Auch wenn es momentan wenige Bewerbungen gebe, schaut Hermann zuversichtlich in die Zukunft: „Da Studierende im Sommer ihre Abschlüsse gemacht haben, bin ich optimistisch, dass ich neue Bewerbungen erhalte.“ Sicherlich sei auch die Arbeit an zwei Standorten eine Herausforderung, so Hermann. In Absprache mit den Kommunen Schönau und Todtnau habe er die Stelle als „flexibel“ ausgeschrieben, um die Attraktivität der Arbeit vor Ort zu steigern. Dadurch sei es auch möglich, zwei Sozialarbeiter vor Ort anzustellen, um ein breites Spektrum an Angeboten abzudecken und in einem Tandem zu arbeiten. Auch dies sei für Bewerber ein Aspekt, der von großem Interesse sein könne.